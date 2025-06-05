Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский оценил работу арбитров КХЛ в прошлом сезоне.

«В прошлом сезоне судейских ошибок было намного меньше, чем в позапрошлом. Понимаю, что арбитры стараются гасить небольшие стычки в зародыше, но этого не надо делать в плей-офф. Нет смысла штрафовать двух хоккеистов за стычки, если можно продолжать играть пять на пять», — цитирует Сушинского LiveResult.

Напомним, в финальной серии Кубка Гагарина «Локомотив» обыграл челябинский «Трактор» в пяти матчах и впервые в своей истории стал чемпионом Континентальной хоккейной лиги.

Ранее Максим Сушинский поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Стэнли.