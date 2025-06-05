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Агентство Winners подтвердило, что Рушан Рафиков остаётся в «Локомотиве»

Агентство Winners подтвердило, что Рушан Рафиков остаётся в «Локомотиве»
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Хоккейное агентство Winners подтвердило, что защитник Рушан Рафиков остаётся в «Локомотиве». Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат».

«Защитник в ближайшее время подпишет новый двухлетний контракт с ярославским клубом. Мы рады сообщить, что договорённость между сторонами достигнута. Продолжение сотрудничества с «Локомотивом» — взвешенное решение, которое отвечает спортивным амбициям игрока. Желаем Рушану ярких матчей и новых побед в составе железнодорожников!» — сказано в сообщении агентства.

30-летний Рафиков выступает за ярославский клуб с 2015 года. За это время игрок обороны провёл 605 матчей за команду и набрал 199 (58+141) очков.

В прошлом сезоне игрок обороны в регулярке сыграл 64 встречи, в которых забросил шесть шайб и отдал 16 результативных передач. В розыгрыше Кубка Гагарина на счету Рафикова 21 встреча, хоккеист записал на свой счёт 5 (2+3) результативных баллов.

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