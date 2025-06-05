«Амур» подписал контракт с нападающим Артёмом Шварёвым

«Амур» подписал двухлетнее двустороннее соглашение с нападающим Артёмом Шварёвым. Об этом сообщает пресс-служба дальневосточного клуба. Напомним, ранее форвард пополнил «Амур» в результате обмена с «Югрой».

23-летний Шварёв долгое время выступал в системе «Трактора», где он быстро смог зарекомендовать себя на уровне МХЛ и ВХЛ. Перейдя в команду из «Трактора» в середине прошлого сезона, Шварёв завершил регулярку в первой шестёрке бомбардиров «Югры», а в плей-офф и стал её вторым её бомбардиром. Всего в ВХЛ Шварёв провёл 196 матчей и набрал 112 (54+58) очков.

В КХЛ на счету Шварёва 71 матч, в котором нападающий набрал 12 очков — забросил четыре шайбы и отдал восемь результативных передач.