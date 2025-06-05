Словенский тренер вратарей продлил контракт с «Трактором»

Словенский тренер вратарей Петер Шкрабел продлил контракт с «Трактором». Новое соглашение будет рассчитано на один год. Об этом сообщает пресс-служба челябинского клуба.

35-летний специалист перебрался в Челябинск летом 2023 года. До этого Шкрабел работал в загребском «Медвешчаке» и братиславском «Словане» в местных чемпионатах. За два сезона с «Трактором» словенец стал обладателем бронзовых (2024) и серебряных (2025) наград КХЛ.

Напомним, по ходу розыгрыша Кубка Гагарина «Трактор» победил «Адмирал» (4-2), минское и московское «Динамо» (4-1). В финальной серии Кубка Гагарина подопечные Бенуа Гру проиграли ярославскому «Локомотиву» со счётом 1-4.