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В тренерском штабе минского «Динамо» произошли изменения

В тренерском штабе минского «Динамо» произошли изменения
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Тренер по физической подготовке Нормундс Силиньш покидает тренерский штаб минского «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба белорусского клуба.

«Специалист присоединился к минскому «Динамо» перед стартом сезона-2023/2024. Благодаря его работе на протяжении двух сезонов наши хоккеисты подходили в оптимальной форме к матчам и грамотно восстанавливались после них. Спасибо за работу. Удачи в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении минского клуба.

Напомним, в плей-офф КХЛ «Динамо» проиграло «Трактору» в серии 1/4 финала со счётом 1-4. Белорусская команда показала лучший результат за всё время участия в КХЛ.

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