Бронзовый призёр ОИ — о награде Кучерова: «Тед Линдсей Эворд» важнее «Харт Трофи»

Бронзовый призёр Олимпийских игр, бывший нападающий клубов НХЛ Сергей Самсонов высказался о завоевании российским нападающим «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никитой Кучеровым награды «Тед Линдсей Эворд» — приза самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди профсоюза хоккеистов НХЛ.

«Рад за Никиту, он однозначно заслужил этот приз. Да, есть Натан Маккиннон, Коннор Макдэвид, но Никита берёт своим — уникальный игрок, очень умный, может сделать всё из ничего, за ним интересно следить. Мне кажется, многие стараются подражать ему, но не уверен, что у многих это получается.

Все предпосылки к тому, что он заработает «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку сезона в НХЛ. — Прим. «Чемпионата»), есть. Возможно, его он должен был получить в прошлом году. Но у него есть постоянство — он каждый год доказывает, что является одним из лучших игроков, и я не удивлён, что игроки лиги так за него проголосовали.

Возможно, голосование хоккеистов важнее мнения журналистов, при всём уважении к ним. Обращу внимание на постоянство в его действиях, как часто он делает своих партнёров лучше. Другие команды пытаются действовать против таких игроков по определённому плану, но подстроиться под таких ребят очень тяжело. И когда это не получается из года в год, однозначно такие игроки оставляют очень уникальное впечатление. Практически в каждой игре он делает вещи, которые всегда откладываются в голове у остальных хоккеистов», — цитирует Самсонова ТАСС.