ХК «Сочи» заключил соглашение с 32-летним защитником Михаилом Орловым

Новичком «Сочи» стал 32-летний защитник Михаил Орлов, подписавший контракт сроком на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба южан.

Михаил становился лучшим защитником первенства МХЛ (2014), бронзовым призёром чемпионата ВХЛ (2016), обладателем Кубка Петрова ВХЛ (2018) и победителем хоккейного турнира Универсиады (2017).

Дебют защитника в КХЛ состоялся в сезоне-2017/2018 в составе подмосковного «Витязя». С 2018 года Михаил выступал за «Торпедо», сыграв за нижегородцев в общей сложности семь сезонов. Всего в КХЛ Орлов провёл 423 игры и записал в личную статистику 79 (28+51) очков при показателе полезности «+3».