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«Видимо, что-то «Трактору» не понравилось». Крикунов об уходе Фукале из челябинского клуба

«Видимо, что-то «Трактору» не понравилось». Крикунов об уходе Фукале из челябинского клуба
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал уход вратаря Зака Фукале из «Трактора». Напомним, голкипер пополнил состав минского «Динамо».

«30 лет для вратаря — это самый хороший возраст. Фукале — один из лучших вратарей в КХЛ. Причём нужно отметить, что не один год он показывает стабильную игру. Видимо, что-то «Трактору» не понравилось, как он в плей-офф сыграл. Хотя он играл нормально. Они хотели выиграть одним вратарём? Так не бывает», — приводит слова Крикунова LiveResult.

Фукале провёл за «Трактор» два сезона, в которых принял участие в 127 матчах, одержал 72 победы с процентом отражённых бросков 92,5 и с коэффициентом надёжности 2.25. «Трактор» завершил сезон поражением в финальной серии Кубка Гагарина от «Локомотива» в пяти матчах.

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