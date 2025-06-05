«Видимо, что-то «Трактору» не понравилось». Крикунов об уходе Фукале из челябинского клуба

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал уход вратаря Зака Фукале из «Трактора». Напомним, голкипер пополнил состав минского «Динамо».

«30 лет для вратаря — это самый хороший возраст. Фукале — один из лучших вратарей в КХЛ. Причём нужно отметить, что не один год он показывает стабильную игру. Видимо, что-то «Трактору» не понравилось, как он в плей-офф сыграл. Хотя он играл нормально. Они хотели выиграть одним вратарём? Так не бывает», — приводит слова Крикунова LiveResult.

Фукале провёл за «Трактор» два сезона, в которых принял участие в 127 матчах, одержал 72 победы с процентом отражённых бросков 92,5 и с коэффициентом надёжности 2.25. «Трактор» завершил сезон поражением в финальной серии Кубка Гагарина от «Локомотива» в пяти матчах.