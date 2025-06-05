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Форвард Илья Усов подписал новый контракт с минским «Динамо»

Форвард Илья Усов подписал новый контракт с минским «Динамо»
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Форвард Илья Усов подписал новый контракт с минским «Динамо». Одностороннее соглашение рассчитано на два сезона. Об этом сообщает пресс-служба белорусского клуба.

В сезоне-2024/2025 Илья Усов провёл 60 игр, в которых набрал 19 (11+8) очков с показателем полезности «-4». В семи играх плей-офф на его счету 8 (5+3) результативных баллов и показатель полезности «+6». Суммарно в КХЛ нападающий провёл 165 матчей, где записал на свой счёт 54 (24+30) очка.

Напомним, в плей-офф КХЛ «Динамо» проиграло «Трактору» в серии 1/4 финала со счётом 1-4. Белорусская команда показала лучший результат за всё время участия в КХЛ.

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