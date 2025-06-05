Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Наиль Якупов: я реально ненавидел играть против «Локомотива»

Наиль Якупов: я реально ненавидел играть против «Локомотива»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов рассказал о своих эмоциях от игры против ярославского «Локомотива».

«Я, когда приехал из НХЛ, ненавидел играть против «Локомотива». Сначала там был Дмитрий Квартальнов, при котором было очень тяжело против них играть. Потом команду возглавил Крэйг Мактавиш, при нём вообще легко было играть, слава богу. А когда тренером пришёл Игорь Никитин, стало невозможно тяжело.

Я реально ненавидел играть против «Локомотива». И мы можем с тобой ещё с десяток хоккеистов спросить, которые скажут то же самое. А почему все так не любят играть с «Локо»? Потому что они не дают тебе играть открыто. Нам же прививают с детства: получайте удовольствие от хоккея. А какое удовольствие ты получишь, играя с такой командой, как «Локомотив»? Это классная чемпионская команда, которая умеет и знает, как выигрываются матчи. Она никогда не даст тебе играть как ты хочешь», — цитирует Якупова «ТИ-Спорт».

Материалы по теме
Радулов — главная суперзвезда КХЛ. Где он теперь окажется?
Радулов — главная суперзвезда КХЛ. Где он теперь окажется?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android