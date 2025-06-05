Наиль Якупов: я реально ненавидел играть против «Локомотива»

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов рассказал о своих эмоциях от игры против ярославского «Локомотива».

«Я, когда приехал из НХЛ, ненавидел играть против «Локомотива». Сначала там был Дмитрий Квартальнов, при котором было очень тяжело против них играть. Потом команду возглавил Крэйг Мактавиш, при нём вообще легко было играть, слава богу. А когда тренером пришёл Игорь Никитин, стало невозможно тяжело.

Я реально ненавидел играть против «Локомотива». И мы можем с тобой ещё с десяток хоккеистов спросить, которые скажут то же самое. А почему все так не любят играть с «Локо»? Потому что они не дают тебе играть открыто. Нам же прививают с детства: получайте удовольствие от хоккея. А какое удовольствие ты получишь, играя с такой командой, как «Локомотив»? Это классная чемпионская команда, которая умеет и знает, как выигрываются матчи. Она никогда не даст тебе играть как ты хочешь», — цитирует Якупова «ТИ-Спорт».