Роман Ротенберг высказался о тренировочном процессе и будущем спорта

Бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился размышлениями о тренировочном процессе и будущем спорта.

«Наши дети продолжают тренироваться даже летом. Учебно-тренировочный процесс в хоккее очень важен в том числе, в самое тёплое время года. Мы постоянно отмечаем важность гармоничного когнитивного развитии личности. Грамотное совмещение спорта и образования – основа развития наших будущих поколений.

Наши дети много учатся, так же много тренируются и компьютерные игры в свободное время для них – хорошая психологическая разрядка. Использование гаджетов нашими детьми – реальность, которую невозможно игнорировать. Но очень важно направить это увлечение в правильное русло.

Сегодня у нас в гостях в многофункциональном комплексе «Молодёжка» был Никита Мазепин, бывший пилот «Формулы-1», который теперь занимается важным делом – развитием фиджитал спорта. Мы обсудили совместные проекты в этой области. У нас большие планы по развитию классического спорта в связке с электронными играми. О деталях обязательно расскажем, уже скоро на ПМЭФ!" — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Напомним, в понедельник, 2 июня, на заседании Совета директоров ХК СКА было принято решение о досрочном расторжении контракта с главным тренером Романом Ротенбергом. Новым наставником клуба назначен Игорь Ларионов.