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«Бостон» объявил о назначении Марко Штурма на пост главного тренера

«Бостон» объявил о назначении Марко Штурма на пост главного тренера
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Немецкий специалист Марко Штурм занял должность главного тренера «Бостон Брюинз». Об этом сообщает пресс‑служба клуба.

«Для меня огромная честь стать главным тренером «Бостона». «Брюинз» всегда занимали особое место в моём сердце, и я знаю, как много эта команда значит для города и для наших болельщиков. Я ощущал эту страсть, будучи игроком, и не могу дождаться, когда снова окажусь на скамейке и почувствую её. Мне не терпится приступить к работе и сделать всё возможное, чтобы помочь этой команде добиться успеха», — приводит слова Штурма официальный сайт клуба.

С 2015 по 2018 год Штурм возглавлял сборную Германии, приведя её к серебру на Олимпиаде 2018 года. С 2018 по 2022 год он работал помощником тренера в «Лос-Анджелес Кингз», а с 2022 года являлся главным тренером их фарм-клуба «Онтарио Рейн» в АХЛ.

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