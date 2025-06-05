«Бостон» объявил о назначении Марко Штурма на пост главного тренера

Немецкий специалист Марко Штурм занял должность главного тренера «Бостон Брюинз». Об этом сообщает пресс‑служба клуба.

«Для меня огромная честь стать главным тренером «Бостона». «Брюинз» всегда занимали особое место в моём сердце, и я знаю, как много эта команда значит для города и для наших болельщиков. Я ощущал эту страсть, будучи игроком, и не могу дождаться, когда снова окажусь на скамейке и почувствую её. Мне не терпится приступить к работе и сделать всё возможное, чтобы помочь этой команде добиться успеха», — приводит слова Штурма официальный сайт клуба.

С 2015 по 2018 год Штурм возглавлял сборную Германии, приведя её к серебру на Олимпиаде 2018 года. С 2018 по 2022 год он работал помощником тренера в «Лос-Анджелес Кингз», а с 2022 года являлся главным тренером их фарм-клуба «Онтарио Рейн» в АХЛ.