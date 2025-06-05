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Защитник Михаил Науменков покинул «Салават Юлаев»

Защитник Михаил Науменков покинул «Салават Юлаев»
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«Салават Юлаев» в своём телеграм-канале объявил об уходе защитника Михаила Науменкова.

В прошедшем регулярном чемпионате 32-летний хоккеист набрал 23 (4+19) очка в 64 матчах. В плей-офф Науменков отметился одним голом в 19 играх. Всего в КХЛ за «Салават Юлаев» игрок обороны провёл пять сезонов, в которых отыграл 296 матчей и набрал 95 (24+71) очков.

Михаил Науменков — воспитанник хоккейной школы ЦСКА. Выступал за армейский клуб с 2014 по 2020 год, в 2019-м вместе с командой стал обладателем Кубка Гагарина. В 2020-м защитник был обменян в «Салават Юлаев» на нападающего Никиту Сошникова.

В минувшем сезоне «Салават Юлаев» добрался до полуфинала Кубка Гагарина, где также в пяти матчах (1-4) проиграл будущему чемпиону — ярославскому «Локомотиву» (3:1, 1:2, 2:4, 0:3, 2:4).

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