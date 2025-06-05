ХК «Сочи» официально объявил о переходе вратаря Дмитрия Шикина, который уже ранее выступал за южный клуб.

«Да-да, он вернулся! Дмитрий Шикин снова будет выступать в составе «леопардов», с 33-летним вратарём подписан однолетний контракт. Дима, добро пожаловать в клуб, где тебя помнят и любят!» — говорится в сообщении клуба в телеграм-канале.

33-летний Дмитрий Шикин выступал за «Сочи» на протяжении шести сезонов, проведя за команду 126 матчей. Также в КХЛ Дмитрий выступал за «Амур», СКА, «Атлант», «Куньлунь Ред Стар», «Автомобилист» и «Витязь», за которой выступал в сезоне-2024/2025. Всего в лиге хоккеист сыграл 280 матчей.