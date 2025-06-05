Минское «Динамо» продлило контракт с нападающим Андреем Стасем ещё на один сезон

Минское «Динамо» объявило о продлении контракта с нападающим и капитаном белорусской команды Андреем Стасем до конца сезона-2025/2026.

«Все слова здесь излишне. Но пробежимся по цифрам Андрюхи в минувшем сезоне. В регулярном чемпионате-2024/2025: 54 матча, 13 (5+8) очков, коэффициент полезности «-3». В плей-офф: 11 матчей, одна заброшенная шайба, коэффициент полезности «+3».

Авторитет! Вожак команды! Легенда Беларуси! Всё это — про Андрея Стася. И дальше мы идём вместе, за 1000-м матчем нашего капитана в КХЛ», — говорится в сообщении клуба в телеграм-канале.

Напомним, в минувшем сезоне минское «Динамо» завершило выступления в Кубке Гагарина на стадии 1/4 финала, проиграв серию челябинскому «Трактору» со счётом 1-4.