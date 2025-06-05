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Нападающий «Коламбуса» Шон Монахан стал обладателем «Билл Мастертон Трофи»

Нападающий «Коламбуса» Шон Монахан стал обладателем «Билл Мастертон Трофи»
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Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Шон Монахан стал обладателем «Билл Мастертон Трофи» — приза, ежегодно вручаемого хоккеисту НХЛ, который проявил высокое спортивное мастерство и верность хоккею.

Отметим, что 30-летний Монахан стал первым игроком в истории «Блю Джекетс», завоевавшим эту награду. При этом он является третьим хоккеистом команды, названным финалистом.

Форвард был подписан «Коламбусом» в статусе свободного агента 1 июля 2024 года. В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2024/2025 Монахан записал на свой счёт 19 заброшенных шайб и 38 результативных передач, набрав 57 очков.

«Блю Джекетс» заняли девятое место в турнирной таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата сезона-2024/2025 и не вышли в плей-офф Кубка Стэнли.

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