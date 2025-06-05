Бывший вратарь «Трактора» Фукале поблагодарил фанатов после ухода из клуба

Канадский вратарь Зак Фукале в своих социальных сетях попрощался с челябинским «Трактором». Напомним, ранее клуб объявил об уходе 30-летнего голкипера из клуба.

«Благодарен за время, проведённое в Челябинске! Этот город изменил мою жизнь! Спасибо фанатам», — написал Фукале на двух языках: английском и русском.

Ранее стало известно, что вратарь подписал двухлетний контракт с минским «Динамо».

Фукале провёл за «Трактор» два сезона, в которых принял участие в 127 матчах, одержал 72 победы с процентом отражённых бросков 92,5 и с коэффициентом надёжности 2.25. «Трактор» завершил сезон поражением в финальной серии Кубка Гагарина от «Локомотива» в пяти матчах.