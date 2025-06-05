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«Филадельфия» назвала имена двух новых ассистентов главного тренера

«Филадельфия» назвала имена двух новых ассистентов главного тренера
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«Филадельфия Флайерз» официально объявила, что Ярослав Швейковски и Джей Варади присоединились к команде в роли помощников главного тренера Рика Токкета.

«Я знаю их обоих очень хорошо. Каждый из них обладает своим набором навыков и, что ещё важнее, своим голосом, и оба эти фактора, как я считаю, имеют решающее значение не только для формирования тренерского состава, но и для всей команды и нашего роста. Я с нетерпением жду возможности снова поработать с ними в ближайшее время», — приводит слова Токкета пресс-служба клуба.

Швейковски 48 лет. Он провёл сезон-2024/2025 в качестве помощника тренера в «Ванкувер Кэнакс» под руководством Токкета.

Варади 47 лет. Он работал помощником тренера в «Детройт Ред Уингз» в течение последних трех сезонов. Вместе с Токкетом работал в «Аризоне Койотс» в сезоне-2020/2021.

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