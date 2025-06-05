Крикунов: Ларионов может сделать СКА чемпионом

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов высказался о назначении Игоря Ларионова на пост главного тренера СКА. Ранее специалист работал в нижегородском «Торпедо».

«Игорь и в Нижнем Новгороде дал бы результат, если бы денег чуть больше было. Думаю, в СКА не только от Ларионова многое будет зависеть, но и от помощников. Игорю нужен сильный штаб. У него уже есть Васильев. Думаю, они вместе будут работать.

Ларионов может сделать СКА чемпионом. У такого клуба других задач быть не может, как и у «Ак Барса», ЦСКА, «Металлурга». Поэтому наверняка Питер вернётся на лидирующие позиции. Раз его взяли, значит, руководство рассчитывает, что он даст результат. При таких условиях в СКА по-другому не может быть», — приводит слова Крикунова Legalbet.

В прошедшем сезоне нижегородская команда заняла восьмое место в Западной конференции КХЛ и проиграла в первом раунде Кубка Гагарина ярославскому «Локомотиву».