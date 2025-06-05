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Фетисов: хочу извиниться перед остальными ребятами, но я фанат Бобровского и болею за него

Фетисов: хочу извиниться перед остальными ребятами, но я фанат Бобровского и болею за него
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Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов признался, что в финале Кубка Стэнли болеет за «Флориду Пантерз», за которую выступает российский голкипер Сергей Бобровский.

Второй год подряд в финальной серии турнира «пантеры» встречаются с «Эдмонтон Ойлерз». Первый матч команд закончился победой «нефтяников» в овертайме со счётом 4:3.

НХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
05 июня 2025, четверг. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Драйзайтль (Капанен, Уолман) – 01:06     1:1 Беннетт (Вераге, Ткачук) – 10:49     1:2 Маршан (Шмидт, Родригес) – 12:30 (pp)     1:3 Беннетт (Шмидт, Вераге) – 22:00     2:3 Арвидссон (Подколзин, Бушар) – 23:17     3:3 Экхольм (Макдэвид, Капанен) – 46:33     4:3 Драйзайтль (Макдэвид, Перри) – 79:29 (pp)    

«Хочу извиниться перед остальными ребятами, но я фанат Бобровского и буду болеть за него. К сожалению, в первом матче проиграли, но впереди ещё немало встреч. Конечно, жду не менее интересного финала, чем в прошлом сезоне. Очень нравится наблюдать за противостоянием двух самобытных и опытных команд, которые на слуху последние несколько лет. Кстати, между городами наибольшее расстояние, что тоже сказывается на ходе серии», — приводит слова Фетисова «ВсеПроСпорт».

Следующая встреча между командами состоится в ночь на 7 июня и начнётся в 3:00 мск.

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