Фетисов: хочу извиниться перед остальными ребятами, но я фанат Бобровского и болею за него

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов признался, что в финале Кубка Стэнли болеет за «Флориду Пантерз», за которую выступает российский голкипер Сергей Бобровский.

Второй год подряд в финальной серии турнира «пантеры» встречаются с «Эдмонтон Ойлерз». Первый матч команд закончился победой «нефтяников» в овертайме со счётом 4:3.

«Хочу извиниться перед остальными ребятами, но я фанат Бобровского и буду болеть за него. К сожалению, в первом матче проиграли, но впереди ещё немало встреч. Конечно, жду не менее интересного финала, чем в прошлом сезоне. Очень нравится наблюдать за противостоянием двух самобытных и опытных команд, которые на слуху последние несколько лет. Кстати, между городами наибольшее расстояние, что тоже сказывается на ходе серии», — приводит слова Фетисова «ВсеПроСпорт».

Следующая встреча между командами состоится в ночь на 7 июня и начнётся в 3:00 мск.