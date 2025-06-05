Леон Драйзайтль считает, что «Эдмонтон» лучше готов к плей-офф в этом сезоне

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль высказался о первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз», который завершился победой «нефтяников» со счётом 4:3 в овертайме. Отметим, что данная пара играет в решающей серии плей-офф НХЛ второй год подряд.

«Чувствую себя хорошо. Думаю, что это касается многих наших ребят. Некоторые из них в начале прошлого плей-офф получили травмы, и усталость наступала немного быстрее. Так что приятно чувствовать себя хорошо и быть здоровым, и надеюсь, что так и останется», — приводит слова Драйзайтля пресс-служба НХЛ.

Напомним, немецкий нападающий в этой встрече отметился двумя заброшенными шайбами. Следующий матч состоится в ночь на 7 июня и начнётся в 3:00 мск.