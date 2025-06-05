Леон Драйзайтль считает, что «Эдмонтон» лучше готов к плей-офф в этом сезоне
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль высказался о первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз», который завершился победой «нефтяников» со счётом 4:3 в овертайме. Отметим, что данная пара играет в решающей серии плей-офф НХЛ второй год подряд.
НХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
05 июня 2025, четверг. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Драйзайтль (Капанен, Уолман) – 01:06 1:1 Беннетт (Вераге, Ткачук) – 10:49 1:2 Маршан (Шмидт, Родригес) – 12:30 (pp) 1:3 Беннетт (Шмидт, Вераге) – 22:00 2:3 Арвидссон (Подколзин, Бушар) – 23:17 3:3 Экхольм (Макдэвид, Капанен) – 46:33 4:3 Драйзайтль (Макдэвид, Перри) – 79:29 (pp)
«Чувствую себя хорошо. Думаю, что это касается многих наших ребят. Некоторые из них в начале прошлого плей-офф получили травмы, и усталость наступала немного быстрее. Так что приятно чувствовать себя хорошо и быть здоровым, и надеюсь, что так и останется», — приводит слова Драйзайтля пресс-служба НХЛ.
Напомним, немецкий нападающий в этой встрече отметился двумя заброшенными шайбами. Следующий матч состоится в ночь на 7 июня и начнётся в 3:00 мск.
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