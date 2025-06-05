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Трёхкратный чемпион мира высказался о будущем тренера Романа Ротенберга

Трёхкратный чемпион мира высказался о будущем тренера Романа Ротенберга
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко предположил, какой клуб может возглавить бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг.

«Если он хочет работать, то ему любая команда подойдёт. Всё зависит от самого Романа Борисовича и от предложений тех клубов, которые хотят его видеть, вот и всё», — приводит слова Терещенко Vprognoze.

В понедельник, 2 июня, СКА объявил о расторжении контракта с Романом Ротенбергом, новым главным тренером армейского клуба стал Игорь Ларионов.

Напомним, лучшим результатом для главного тренера СКА Романа Ротенберга во главе петербургского клуба были два выхода в финал Западной конференции. Оба раза соперником СКА был столичный ЦСКА, в 2022 и в 2023 годах.

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