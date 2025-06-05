Ограниченно свободный агент Джереми Рой принял контрактное предложение ЦСКА

Канадский защитник Джереми Рой, находящий в статусе ограниченно свободного агента, принял контрактное предложение ЦСКА, сообщает пресс-служба КХЛ.

28-летний Рой выступал за «Витязь» с регулярного чемпионата сезона-2023/2024. Для него это бал первый опыт игры в КХЛ. В минувшем сезоне защитник провёл 60 игр в регулярном чемпионате, в которых отметился семью заброшенными шайбами и 18 результативными передачами. Всего в лиге Рой провёл 200 матчей, в которых набрал 88 (15+73) очков.

Ранее он играл за юниорские команды Канады и в АХЛ. На драфте НХЛ 2015 года «Сан-Хосе Шаркс» выбрал его во втором раунде под общим 41-м номером, но в главной североамериканской лиге хоккеист ещё не дебютировал.