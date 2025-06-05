Щитов: Бобровский показывает, что он чрезвычайно способный, его очень тяжело пробить

Бывший игрок клубов КХЛ Никита Щитов высказался о роли российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (3:4 ОТ, 0-1).

«Один из ключевых факторов «Флориды» — подписание Бобровского на длительный срок в команде. Вот видите, Сергей показывает, что он не только талантливый вратарь, но и чрезвычайно способный. В нужные моменты его очень тяжело пробить», — приводит слова Щитова Vprognoze.

В прошедшей встрече Бобровский совершил 42 спасения, таким образом, он третьим сумел сделать 42 и более спасения в матчах решающей серии плей-офф НХЛ за последние 10 лет.