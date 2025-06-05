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Щитов: Бобровский показывает, что он чрезвычайно способный, его очень тяжело пробить

Щитов: Бобровский показывает, что он чрезвычайно способный, его очень тяжело пробить
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Бывший игрок клубов КХЛ Никита Щитов высказался о роли российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (3:4 ОТ, 0-1).

НХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
05 июня 2025, четверг. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Драйзайтль (Капанен, Уолман) – 01:06     1:1 Беннетт (Вераге, Ткачук) – 10:49     1:2 Маршан (Шмидт, Родригес) – 12:30 (pp)     1:3 Беннетт (Шмидт, Вераге) – 22:00     2:3 Арвидссон (Подколзин, Бушар) – 23:17     3:3 Экхольм (Макдэвид, Капанен) – 46:33     4:3 Драйзайтль (Макдэвид, Перри) – 79:29 (pp)    

«Один из ключевых факторов «Флориды» — подписание Бобровского на длительный срок в команде. Вот видите, Сергей показывает, что он не только талантливый вратарь, но и чрезвычайно способный. В нужные моменты его очень тяжело пробить», — приводит слова Щитова Vprognoze.

В прошедшей встрече Бобровский совершил 42 спасения, таким образом, он третьим сумел сделать 42 и более спасения в матчах решающей серии плей-офф НХЛ за последние 10 лет.

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