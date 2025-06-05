Щитов: Бобровский показывает, что он чрезвычайно способный, его очень тяжело пробить
Поделиться
Бывший игрок клубов КХЛ Никита Щитов высказался о роли российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (3:4 ОТ, 0-1).
НХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
05 июня 2025, четверг. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Драйзайтль (Капанен, Уолман) – 01:06 1:1 Беннетт (Вераге, Ткачук) – 10:49 1:2 Маршан (Шмидт, Родригес) – 12:30 (pp) 1:3 Беннетт (Шмидт, Вераге) – 22:00 2:3 Арвидссон (Подколзин, Бушар) – 23:17 3:3 Экхольм (Макдэвид, Капанен) – 46:33 4:3 Драйзайтль (Макдэвид, Перри) – 79:29 (pp)
«Один из ключевых факторов «Флориды» — подписание Бобровского на длительный срок в команде. Вот видите, Сергей показывает, что он не только талантливый вратарь, но и чрезвычайно способный. В нужные моменты его очень тяжело пробить», — приводит слова Щитова Vprognoze.
В прошедшей встрече Бобровский совершил 42 спасения, таким образом, он третьим сумел сделать 42 и более спасения в матчах решающей серии плей-офф НХЛ за последние 10 лет.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 июня 2025
-
23:42
-
23:21
-
22:48
-
22:21
-
21:54
-
21:24
-
20:36
-
20:22
-
19:48
-
19:21
-
18:51
-
18:27
-
18:09
-
17:48
-
17:27
-
17:06
-
16:51
-
16:15
-
15:47
-
15:23
-
15:07
-
14:43
-
14:25
-
14:14
-
13:56
-
13:44
-
13:35
-
13:24
-
13:12
-
13:00
-
12:44
-
12:36
-
12:22
-
12:10
-
12:03