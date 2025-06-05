Новичок «Миннесоты» Юров рассказал, на кого из хоккеистов НХЛ равняется

Российский новичок «Миннесоты Уайлд» нападающий Данила Юров рассказал, на кого из хоккеистов НХЛ равняется.

— Я равняюсь на Натана Маккиннона и Коннора Макдэвида. А также хочу выделить Леона Драйзайтеля, он отлично отрабатывает в обороне.

— Что бы вы хотели сказать молодым хоккеистам, которые мечтают однажды попасть в НХЛ?

— Я хочу посоветовать молодым хоккеистам, которые мечтают попасть в НХЛ, работать каждый день и наслаждаться каждым днём хоккея, тренировками, играми и атмосферой раздевалки, — приводит слова Юрова Legalbet.

Напомним, «Миннесота» выбрала Юрова на драфте НХЛ 2022 года под общим 24‑м номером. Нападающий — воспитанник «Металлурга». В текущем сезоне на счету 21-летнего игрока 51 матч и 26 (14+12) очков. Всего за команду в КХЛ форвард набрал 99 (49+50) очков за 279 игр. В 2024 году в составе магнитогорской команды Юров выиграл Кубок Гагарина.