«Рейнджерс» объявили об изменениях в тренерском штабе

Президент и генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Друри объявил, что клуб назначил Дэвида Куинна, Джо Сакко и Тая Хеннеса ассистентами главного тренера команды Майка Салливана, сообщается на официальном сайте клуба.

Дэвид Куинн возвращается в «Рейнджерс» после того, как в прошлом сезоне работал помощником тренера в «Питтсбург Пингвинз» под руководством Майка Салливана. Джо Сакко присоединился к «Рейнджерс» после 11 лет работы в «Бостон Брюинз».

Тай Хеннес пришёл в «Рейнджерс» после семи сезонов работы в системе «Питтсбург Пингвинз», включая последние три сезона — в роли помощника тренера.

«Рейнджерс» в прошлом сезоне регулярки заняли 11-е место и не попали в плей-офф.