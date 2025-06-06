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«Рейнджерс» объявили об изменениях в тренерском штабе

«Рейнджерс» объявили об изменениях в тренерском штабе
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Президент и генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Друри объявил, что клуб назначил Дэвида Куинна, Джо Сакко и Тая Хеннеса ассистентами главного тренера команды Майка Салливана, сообщается на официальном сайте клуба.

Дэвид Куинн возвращается в «Рейнджерс» после того, как в прошлом сезоне работал помощником тренера в «Питтсбург Пингвинз» под руководством Майка Салливана. Джо Сакко присоединился к «Рейнджерс» после 11 лет работы в «Бостон Брюинз».

Тай Хеннес пришёл в «Рейнджерс» после семи сезонов работы в системе «Питтсбург Пингвинз», включая последние три сезона — в роли помощника тренера.

«Рейнджерс» в прошлом сезоне регулярки заняли 11-е место и не попали в плей-офф.

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