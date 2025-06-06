Тренер «Эдмонтона» высказался о победе в первом матче с «Флоридой» в финале плей-офф НХЛ
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Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох прокомментировал победу в первом матче финала Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (4:3 ОТ)
НХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
05 июня 2025, четверг. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Драйзайтль (Капанен, Уолман) – 01:06 1:1 Беннетт (Вераге, Ткачук) – 10:49 1:2 Маршан (Шмидт, Родригес) – 12:30 (pp) 1:3 Беннетт (Шмидт, Вераге) – 22:00 2:3 Арвидссон (Подколзин, Бушар) – 23:17 3:3 Экхольм (Макдэвид, Капанен) – 46:33 4:3 Драйзайтль (Макдэвид, Перри) – 79:29 (pp)
«Мы уже не раз показывали, что умеем держать удар. Я видел это и в прошлом году — хладнокровие, отсутствие паники. Сегодня мы играли против очень сильного соперника, с мощной обороной, который не разбрасывается преимуществом. Но мы продолжали давить и смогли сравнять счёт. Думаю, опыт прошлого финала нам немного помог, но у нас и просто очень зрелая команда», — приводит слова Ноблоха официальный сайт НХЛ.
Следующий матч между «Эдмонтоном» и «Флоридой» состоится 7 июня, начало – 3:00 мск.
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