Тренер «Эдмонтона» высказался о победе в первом матче с «Флоридой» в финале плей-офф НХЛ

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох прокомментировал победу в первом матче финала Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (4:3 ОТ)

«Мы уже не раз показывали, что умеем держать удар. Я видел это и в прошлом году — хладнокровие, отсутствие паники. Сегодня мы играли против очень сильного соперника, с мощной обороной, который не разбрасывается преимуществом. Но мы продолжали давить и смогли сравнять счёт. Думаю, опыт прошлого финала нам немного помог, но у нас и просто очень зрелая команда», — приводит слова Ноблоха официальный сайт НХЛ.

Следующий матч между «Эдмонтоном» и «Флоридой» состоится 7 июня, начало – 3:00 мск.