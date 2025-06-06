«Ванкувер» объявил об уходе из клуба российского тренера Сергея Гончара

Пресс-служба клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс» объявила об уходе из клуба члена тренерского штаба — 51-летнего российского экс-защитника Сергея Гончара. С 2023 года Гончар работал в «Ванкувере» в качестве тренера защитников.

С 2015 по 2020 год Сергей Гончар занимал должность ассистента главного тренера в «Питтсбург Пингвинз», с 2021 по 2022 год — в сборной России.

В сезоне-2024/2025 «Кэнакс» не попали в плей-офф, заняв 10-е место в Западной конференции при 90 набранных очках в 82 матчах. При этом «Ванкувер» пропустил 253 шайбы, что стало 11-м показателем среди клубов Запада по итогам регулярки.

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