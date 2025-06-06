«Вновь медийная личность». Дементьев — о назначении Ларионова главным тренером СКА

Известный хоккейный агент Алексей Дементьев высказался о назначении Игоря Ларионова главным тренером СКА.

– Как отреагировали на новость о назначении Ларионова главным тренером СКА?

– Здорово, что Игорь Николаевич заступает на этот пост, вновь достаточно серьёзная медийная личность будет тренировать СКА. Мне кажется, что Ларионов и Ротенберг занимали порядка 80% эфирного времени, — сказал Дементьев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

В прошедшем сезоне «Торпедо» под руководством Ларионова заняло восьмое место в Западной конференции КХЛ и проиграло в первом раунде Кубка Гагарина ярославскому «Локомотиву».

Полную версию интервью с Алексеем Дементьевым читайте на «Чемпионате» сегодня, 6 июня, в 10:00 мск.