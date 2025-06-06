Владимир Воробьёв пополнил тренерский штаб «Металлурга»

Тренерский штаб «Металлурга» пополнил Владимир Воробьёв. Об этом сообщает пресс-служба магнитогорского клуба. Специалист будет работать на позиции помощника главного тренера. В круг обязанностей Воробьёва в числе прочего будет входить помощь Юрию Трубачёву в работе над большинством.

Тренерская карьера Воробьёва началась в Череповце в качестве помощника в «Северстали» (2011-2013). На этой же позиции специалист работал в «Донбассе» (2013/2014), «Барысе» (2014/2015), московском «Динамо» (2015-2017, 2018-2021), «Автомобилисте» (2022-2025) и в сборных Казахстана (2015) и Беларуси (2021). Помимо этого, Владимир Воробьёв был главным тренером «Динамо» (2017-2018) и «Амура» (2021).

«Межсезонье – время улучшать не только состав команды, но и тренерский штаб. Одним из компонентов, который постоянно меняется и над которым нам предстоит активная работа, является большинство. Именно поэтому мы пригласили в наш штаб Владимира Анатольевича Воробьёва – человека с большим игровым и тренерским опытом. Владимиру Анатольевичу вместе с Юрием Викторовичем Трубачёвым предстоит вывести большинство «Металлурга» на новый уровень», — заявил спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков.