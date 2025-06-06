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Дементьев — о Ларионове-младшем: в «Торпедо» он находился в лидерах по всем показателям

Дементьев — о Ларионове-младшем: в «Торпедо» он находился в лидерах по всем показателям
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Известный хоккейный агент Алексей Дементьев высказался об игре Игоря Ларионова-младшего и оценил, может ли форвард проследовать за отцом Игорем Ларионовым в СКА.

– Как думаете, последует ли за отцом Ларионов-младший? И надо ли это СКА?
– На мой взгляд, мы сталкиваемся с субъективной оценкой действий игрока. Если вы посмотрите статистику Ларионова-младшего, то увидите, что она достаточно хороша, он находится в лидерах по всем показателям. Он не первый бомбардир команды, но при этом сыграл почти в два раза меньше матчей, чем остальные, то есть по средней результативности у него всё отлично.

Я неоднократно сталкивался с неоднозначной оценкой диванных экспертов. С Тарасенко такое было, говорили, что он выступает только из-за папы, ничего не добьётся, в хоккей играть не будет. Где Владимир, а где те люди? Цулыгин в Уфе плохой игрок? Нет. Знаю достаточное количество хоккейных специалистов, которым под давлением диванной общественности не удалось этого внести. Как и самим детям, — сказал Дементьев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию интервью с Алексеем Дементьевым читайте на «Чемпионате»:
«Масштаб личности Ротенберга достаточно велик». Интервью с агентом о событиях в СКА
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«Масштаб личности Ротенберга достаточно велик». Интервью с агентом о событиях в СКА
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