Агент Дементьев: Ротенберг в СКА был локомотивом развития

Известный хоккейный агент Алексей Дементьев оценил работу Романа Ротенберга на посту главного тренера СКА.

– Как оценить работу Романа Борисовича в СКА? С какой стороны надо подойти к этому вопросу?

– На мой взгляд, масштаб личности Ротенберга достаточно велик. Одновременно делать всё с максимальной отдачей достаточно сложно. Те изменения в структуре СКА за время работы Романа Борисовича сложно оценить. К сожалению, у нас много поверхностных суждений, которые муссируются в общественном пространстве и не являются объективными. Посмотрите, сколько средств было выделено на «Хоккейный город СКА», на обустройство базы, переоборудование системы, как обеспечивалась команда материально.

Это огромное достояние, я знаю команды, где таких базовых вещей, как у Петербурга, нет. Почему-то об этом не говорят, пресса не рассуждает о командах, у которых есть проблемы в этом аспекте. Нельзя забывать, что Роман Борисович был тем локомотивом развития и обеспечения клуба. В плане организации, медийности, привлечения зрителей на трибуны, атрибутики СКА – ведущий клуб мирового спорта.

Ротенберг стоял у руля и действовал из своих разумений во благо, оценка участвующих людей была иной. Может быть, просто зависть. Это достаточно реалистично, — сказал Дементьев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.