Дементьев — о Романе Ротенберге: когда игроки хотят играть за тренера, это дорогого стоит

Известный хоккейный агент Алексей Дементьев рассказал о работе Романа Ротенберга с хоккеистами СКА.

– Как оценить работу Ротенберга-тренера?

– Знаю достаточное количество игроков, которые публично не выражают своё мнение, но в частных беседах говорят, что с удовольствием бы играли под руководством Романа Борисовича. Есть такие люди. Это достаточно серьёзная оценка работы. Когда игроки хотят играть за тренера, это дорогого стоит. Вам это скажет любой спортсмен.

– Можете поделиться, какие причины они приводили к этим суждениям?

– Концепцией, видением того, что он хотел реализовать, отношением, подсказками, мотивацией, индивидуальным подходом. Это мне реально рассказывали хоккеисты, которые играли у него в СКА и сборной. Это важные вещи, которые нельзя забывать ни в коем случае, — сказал Дементьев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.