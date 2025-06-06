Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дементьев — о Романе Ротенберге: когда игроки хотят играть за тренера, это дорогого стоит

Дементьев — о Романе Ротенберге: когда игроки хотят играть за тренера, это дорогого стоит
Аудио-версия:
Комментарии

Известный хоккейный агент Алексей Дементьев рассказал о работе Романа Ротенберга с хоккеистами СКА.

– Как оценить работу Ротенберга-тренера?
– Знаю достаточное количество игроков, которые публично не выражают своё мнение, но в частных беседах говорят, что с удовольствием бы играли под руководством Романа Борисовича. Есть такие люди. Это достаточно серьёзная оценка работы. Когда игроки хотят играть за тренера, это дорогого стоит. Вам это скажет любой спортсмен.

– Можете поделиться, какие причины они приводили к этим суждениям?
– Концепцией, видением того, что он хотел реализовать, отношением, подсказками, мотивацией, индивидуальным подходом. Это мне реально рассказывали хоккеисты, которые играли у него в СКА и сборной. Это важные вещи, которые нельзя забывать ни в коем случае, — сказал Дементьев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию интервью с Алексеем Дементьевым читайте на «Чемпионате»:
«Масштаб личности Ротенберга достаточно велик». Интервью с агентом о событиях в СКА
Эксклюзив
«Масштаб личности Ротенберга достаточно велик». Интервью с агентом о событиях в СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android