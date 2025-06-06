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Дементьев о продолжении карьеры Ротенберга: вычёркивать такую личность из хоккея не стоит

Дементьев о продолжении карьеры Ротенберга: вычёркивать такую личность из хоккея не стоит
Аудио-версия:
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Известный хоккейный агент Алексей Дементьев оценил дальнейшие тренерские перспективы специалиста Романа Ротенберга.

– Как вам видится Роман Ротенберг во главе другой команды в КХЛ?
– Я сторонник того, чтобы оценивать уже случившиеся факты, а не слухи и гипотетические возможности. Когда такое произойдёт, мы сможем это прокомментировать: стоит ли Роману Борисовичу предоставить шанс дальше тренировать. Это будет ответственность руководителей, которые примут это решение. С тренерской и профессиональной точки зрения Ротенберг сделает выводы из прошедшего, это будет совершенно другой наставник в новом месте. Я очень надеюсь на это. Вычёркивать такую личность из хоккея не стоит, — сказал Дементьев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию интервью с Алексеем Дементьевым читайте на «Чемпионате»:
«Масштаб личности Ротенберга достаточно велик». Интервью с агентом о событиях в СКА
Эксклюзив
«Масштаб личности Ротенберга достаточно велик». Интервью с агентом о событиях в СКА
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Новости. Хоккей
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