Дементьев о продолжении карьеры Ротенберга: вычёркивать такую личность из хоккея не стоит

Известный хоккейный агент Алексей Дементьев оценил дальнейшие тренерские перспективы специалиста Романа Ротенберга.

– Как вам видится Роман Ротенберг во главе другой команды в КХЛ?

– Я сторонник того, чтобы оценивать уже случившиеся факты, а не слухи и гипотетические возможности. Когда такое произойдёт, мы сможем это прокомментировать: стоит ли Роману Борисовичу предоставить шанс дальше тренировать. Это будет ответственность руководителей, которые примут это решение. С тренерской и профессиональной точки зрения Ротенберг сделает выводы из прошедшего, это будет совершенно другой наставник в новом месте. Я очень надеюсь на это. Вычёркивать такую личность из хоккея не стоит, — сказал Дементьев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.