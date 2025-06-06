«Это даст ему новые приливы мотивации». Дементьев — о Романе Ротенберге в другом клубе КХЛ

Известный хоккейный агент Алексей Дементьев высказался о возможной работе бывшего тренера СКА Романа Ротенберга в другом клубе КХЛ.

– Если Ротенберг всё-таки возглавит другую команду, то она точно будет менее статусная, с меньшим финансированием. Можно ли рассмотреть это как прохождение медных труб для Романа Борисовича?

– Думаю, что такой вариант событий как раз к лучшему. Это даст ему новые приливы мотивации, а также покажет хоккейной общественности его способности как тренера, руководителя.

Посмотрите, нет ни одного тренера, которого бы не увольняли. Люди в один год выигрывают Кубок Гагарина, а на следующий год не проходят первый раунд. Рецепта бесконечного успеха не существует, всегда есть нюансы, моменты удачи. Как я говорил ранее, просто не повезло. Вчера эта шайба залетала от щитка в ворота, а сейчас попала в штангу, ничего ты с этим не сделаешь.

Давайте вспомним серию «Трактора» и «Динамо» в плей-офф. Москвичи перебрасывают соперника, а челябинцы забрасывают свои счастливые шайбы. Кто бы мог подумать, что такое может произойти. Но это происходит, тем и прекрасен хоккей, — сказал Дементьев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.