Щитов высказался о возможном переходе Радулова в СКА

Бывший игрок клубов КХЛ Никита Щитов высказался о возможном переходе нападающего Александра Радулова в СКА.

«Он взрослый игрок, он сам всё решает. Думаю, он для себя всё взвесит, быть может, он СКА поможет. Покажет только следующий сезон. То, что он не будет равнодушен, не будет отбывать номер и покажет результативную игру, я в этом не сомневаюсь», — приводит слова Щитова Vprognoze.

Напомним, по итогам этого Кубка Гагарина — 2025 Александр Радулов был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина — 2025. Всего в завершившемся плей-офф на счету нападающего 21 матч и 16 (7+9) очков за результативность.