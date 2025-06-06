«Шанс проявить себя на новом уровне и сделать имя». Карандин — о Ларионове в СКА

Бывший советский арбитр Юрий Карандин высказался о назначении Игоря Ларионова главным тренером СКА.

— Как восприняли решение СКА назначить главным тренером Игоря Ларионова?

— Как большой шанс для этого специалиста. Шанс проявить себя на новом уровне, сделать имя. Я большой поклонник великого хоккеиста Ларионова, он делал свои первые профессиональные шаги на моих глазах. О Ларионове-тренере пока цельного мнения нет – не только у меня, но, наверное, у всех.

— Почему?

— В первый сезон его молодёжная сборная мне понравилась, во втором вдруг произошёл завал. Та же картина в «Торпедо». Мне очень понравился дебютный сезон Ларионова в Нижнем Новгороде, команда весело играла. Но потом произошла перемена в тренерском штабе – и опять всё схлопнулось.

СКА – большой клуб, там очень сложная и ответственная работа. Он быстро всё покажет. Желаю Игорю удачи, — цитирует Карандина Russia-Hockey.