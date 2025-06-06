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Бывший капитан «Трактора» Ткачёв подписал контракт с «Сибирью»

Бывший капитан «Трактора» Ткачёв подписал контракт с «Сибирью»
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Бывший нападающий и капитан челябинского «Трактора» Владимир Ткачёв подписал контракт с «Сибирью» до конца сезона-2026/2027. Об этом сообщает хоккейное агентство Winners. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

Владимир Ткачёв провёл в Челябинске четыре сезона. За это время нападающий сыграл 292 матча и набрал 157 (56+101) очков. Вместе с челябинцами форвард завоевал три комплекта наград КХЛ — бронзовые медали в 2022 и 2024 годах, а также серебро в прошедшем чемпионате.

Ткачёв — обладатель Кубка Гагарина сезона-2017/2018 в составе «Ак Барса». Также Владимир является серебряным призёром Олимпийских игр 2022 года и бронзовым призёром чемпионата мира 2017 года.

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