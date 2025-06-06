«Думал, Челябинск приложит усилия, чтобы удержать». Рыбин — об уходе Фукале из «Трактора»

Бывший игрок сборной России Максим Рыбин прокомментировал уход вратаря Зака Фукале из «Трактора». Напомним, голкипер стал игроком минского «Динамо».

«Я не удивлён, не шокирован. Просто я думал, что Челябинск приложит усилия, чтобы его удержать. Потому что он плей-офф начал неважно, но закончил на очень приличной ноте, на очень приличном уровне. Как говорится, вратарь №1. Думал, как минимум с ним будет продлено соглашение», — приводит слова Рыбина LiveResult.

Фукале провёл за «Трактор» два сезона, в которых принял участие в 127 матчах, одержал 72 победы с процентом отражённых бросков 92,5 и с коэффициентом надёжности 2,25. «Трактор» завершил сезон поражением в финальной серии Кубка Гагарина от «Локомотива» в пяти матчах.