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Экс-форвард «Барыса», «Ак Барса» и «Нефтехимика» Барбер перешёл в немецкий клуб

Экс-форвард «Барыса», «Ак Барса» и «Нефтехимика» Барбер перешёл в немецкий клуб
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31-летний американский бывший форвард «Барыса», «Ак Барса» и «Нефтехимика» Райли Барбер перешёл в немецкий клуб «Ингольштадт». Соглашение рассчитано на один год.

В сезоне-2024/2025 Барбер сыграл 45 матчей за «Нефтехимик», где записал на свой счёт 16 шайб и 14 результативных баллов.

Всего на счету форварда в Континентальной хоккейной лиге 102 встречи, где Барбер забил 31 гол и отдал 33 передачи, набрав в общей сложности 64 очка с показателем полезности «-18».

На драфте НХЛ 2012 года был выбран «Вашингтон Кэпиталз» в шестом раунде под общим 167-м номером. В составе сборной США является чемпионом мира среди юниорских и молодёжных команд.

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