Якупов — о том, что хоккей «Локомотива» называют примитивным: ну попробуйте сыграть так же

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов высказался о том, что хоккей «Локомотива» называют примитивным.

«Иногда слышу, что «Локомотив» обвиняют в примитивном хоккее. Мол, они берут только физикой, вкидывают шайбу в зону и идут бить. Хочется так и сказать: «Ну попробуйте сыграть так же». Идите, вкидывайте, бейте, ловите в обороне шайбы руками, зубами, ногами. Рецепт-то простой.

Но не все могут так играть. А «Локомотив» может. Он навязывает тебе ту игру, которую считает нужной. Ты не можешь выйти на лёд и начать играть как тебе хочется. Ты либо адаптируешься под этот стиль, либо получай поражение. Да, тяжело физически играть. Да, злит, раздражает. Но по-другому никак. Ты обязан играть по их правилам, иначе шансов на победу у тебя нет.

«Локомотив» отлично играет в обороне, много забивает при их, казалось бы, «примитивном» хоккее. Так что роботы – не роботы, а парни большие молодцы. Кубок у них – победителей не судят», — цитирует Якупова «Татар-информ».