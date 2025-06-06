Нападающий Александр Шаров продолжит карьеру в «Адмирале»

Воспитанник челябинского «Трактора» Александр Шаров продолжит карьеру в «Адмирале». Об этом сообщает пресс-служба дальневосточного клуба. Контракт с центральным нападающим рассчитан на два сезона и носит односторонний характер.

Большую часть карьеры Шаров провёл в родном Челябинске. В составе чёрно-белых сыграл 376 матчей, набрал 69 (40+29) очков. Александр имеет опыт выступления на Дальнем Востоке. Три сезона нападающий отыграл в составе «Амура». В прошлом сезоне успел сыграть за «Трактор» и «Куньлунь», куда перешёл в результате обмена. Всего в КХЛ провёл 544 матча, в которых заработал 111 (63+48) очков.