Бывший форвард «Лады» и «Металлурга» Джозефс подписал контракт с «Сочи»

Бывший нападающий «Лады» и «Металлурга» Трой Джозефс подписал контракт с «Сочи». Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

31-летний форвард пополнил состав «Металлурга» в дедлайн сезона-2024/2025, перебравшись из тольяттинской «Лады» в результате обмена. За магнитогорскую команду Трой провёл 23 игры в регулярном чемпионате и заработал 13 (6+7) очков при показателе полезности «+7». В плей-офф в его активе четыре матча и 1 (1+0) результативный балл. Всего в КХЛ канадский нападающий провёл 114 матчей, в которых набрал 54 очка — забросил 30 шайб и отдал 24 результативные передачи.

Ранее ХК «Сочи» официально объявил о переходе вратаря Дмитрия Шикина.