Гашек раскритиковал Александра Овечкина за посещение Совета Федерации РФ

Чешский бывший вратарь Доминик Гашек раскритиковал российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за посещение Совета Федерации РФ.

«В России от него ждут ещё больше подобных действий, и, конечно же, они будут должным образом использовать его для поддержки действий своей страны.

Мы ничего не можем с этим поделать. Но давайте скажем, кто мог бы это изменить. Именно такие страны, как США и Канада, разрешили ему выступать публично (играть в хоккей и т. д.) на своей территории с начала спецоперации . Таким образом, НХЛ стала рекламой СВО и несёт ответственность за огромное количество жертв.

Для тех, кто случайно этого не знает, но на территории Чехии также разрешена реклама СВО. В течение трёх лет реклама регулярно появляется здесь (теннисные турниры, матчи НХЛ и т. д.)», — написал Гашек на своей странице в социальной сети Х.