Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гашек раскритиковал Александра Овечкина за посещение Совета Федерации РФ

Гашек раскритиковал Александра Овечкина за посещение Совета Федерации РФ
Аудио-версия:
Комментарии

Чешский бывший вратарь Доминик Гашек раскритиковал российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за посещение Совета Федерации РФ.

«В России от него ждут ещё больше подобных действий, и, конечно же, они будут должным образом использовать его для поддержки действий своей страны.

Мы ничего не можем с этим поделать. Но давайте скажем, кто мог бы это изменить. Именно такие страны, как США и Канада, разрешили ему выступать публично (играть в хоккей и т. д.) на своей территории с начала спецоперации. Таким образом, НХЛ стала рекламой СВО и несёт ответственность за огромное количество жертв.

Для тех, кто случайно этого не знает, но на территории Чехии также разрешена реклама СВО. В течение трёх лет реклама регулярно появляется здесь (теннисные турниры, матчи НХЛ и т. д.)», — написал Гашек на своей странице в социальной сети Х.

Материалы по теме
Овечкин посетил здание Совета Федерации РФ и встретился с Валентиной Матвиенко
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android