Игорь Ларионов рассказал, как ему поступило предложение возглавить СКА

Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал, как ему поступило предложение возглавить армейский клуб.

«Я гулял по Москве, позвонил Маркелов (председатель Совета директоров СКА. — Прим. «Чемпионата»), предложил подумать о возможности возглавить СКА. Я сказал, что мне очень приятно, но сразу принять предложение было непросто. Надо было прийти домой, пообщаться с супругой. Договорились продолжить диалог, и уже к вечеру я дал согласие. Благодарен, что ко мне обратились, сказал, что готов к вызову», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В минувшем сезоне петербургский клуб потерпел поражение от московского «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина — 2025.