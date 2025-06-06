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«Играть будут сильнейшие». Ларионов — о формировании состава СКА

«Играть будут сильнейшие». Ларионов — о формировании состава СКА
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Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал о работе с молодыми хоккеистами в армейском клубе и формировании состава команды с берегов Невы.

— В «Торпедо» вы открыли много игроков для КХЛ, есть ли цель использовать здесь больше молодёжи?
— Абсолютно. Провёл беседу с тренером ВХЛ, пока не успел переговорить с тренером «СКА-1946». Мне важно, чтобы структура, которая была в «Торпедо», где можно было держать молодых игроков рядом, чтобы они не теряли два-четыре года становления. Поэтому мне важно увидеть всех на сборах. Играть будут сильнейшие независимо от контрактов. Не будет привилегий ни для кого, хочу, чтобы новые имена получали шанс, не сидели на лавочке, а играли, как было в «Торпедо», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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