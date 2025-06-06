Игорь Ларионов ответил на вопрос о целях работы в СКА

Главный тренер СКА Игорь Ларионов ответил на вопрос о целях работы в армейском клубе.

— Работа в СКА – самый большой вызов в вашей карьере? Вам уже поставили цель выиграть Кубок Гагарина?

— Любая работа — это вызов. Ты идёшь в коллектив, который стоит особняком в нашем хоккее. Очень много успехов в команде было последние 10-15 лет, но понимаешь, что какие-то вещи нужно менять. Это вызов. Осознаёшь, насколько серьёзно построение команды, это требует глубины понимания вопросов по игрокам, персоналу.

Наверное, это самый большой вызов в карьере, ожидания высокие. С Алексеем Борисовичем переговорили об амбициях, насколько важно, чтобы команда была конкурентоспособной в этом году. Многие ребята уехали, но обычно на их места приходят другие люди. Мне важно, чтобы игроки понимали ответственность, мы им поможем. Будем строить самые грандиозные планы. Не хочу ничего обещать, но понимаем, насколько важно команде быть лидером.

Кубок — это всегда один из главных вопросов. Всегда хочешь пообещать, наговорить красивых слов. Хоккей – игра, которая должна приносить удовольствие. Но без самоотдачи хорошей команды не будет. Философия игры проста – делать свою работу хорошо. Это непросто, но должна быть полная отдача, кураж от молодых ребят, которые готовы делать работу, которую мы поставим. И это должно быть зрелище. Герб на груди – это очень важно, потому что ты представляешь город, большую корпорацию, большой коллектив. Хоккей будет такой, который должен приносить успех. Но он не должен быть скучным и пресным, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.