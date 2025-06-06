Ларионов отреагировал на информацию, что Сушинский может стать генменеджером СКА

Главный тренер СКА Игорь Ларионов отреагировал на информацию, что Максим Сушинский может стать генменеджером армейского клуба, и рассказал о формировании тренерского штаба.

— Была информация, что Сушинский может стать генменеджером СКА…

— Пока не могу сказать конкретные вещи, только первый день. Всю информацию о команде я получил вчера, долго вёл телефонные разговоры. Важно понять всю структуру клуба, кто за что отвечает. Нужно несколько дней, чтобы понять, какой коллектив формировать. Все люди должны соответствовать стандартам, рабочей этике и уровню, который я буду ставить команде.

— Есть понимание, кто войдёт в ваш штаб?

— Пока в раздумьях. Нужно понять, кто был в штабе до меня, поговорить с людьми, которые были здесь. Менять всё кардинально было бы неправильно. По именам не скажу ничего конкретно, нужно время, чтобы пообщаться со всеми. За три дня я получил массу сообщений от людей, которые готовы помочь и войти в тренерский штаб. Надо всё оценить, просеять и дальше двигаться туда, где ты хочешь быть, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.