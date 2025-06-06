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Главный тренер СКА Ларионов ответил на вопрос, планирует ли разговаривать с Ротенбергом

Главный тренер СКА Ларионов ответил на вопрос, планирует ли разговаривать с Ротенбергом
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Главный тренер СКА Игорь Ларионов ответил на вопрос, планирует ли разговаривать с Романом Ротенбергом, который ранее возглавлял команду.

— Планируете ли вы побеседовать с вашим предшественником?
— Не думаю, что это будет корректно, у каждого тренера своё видение. Я уже побеседовал с людьми, которые были в команде. Мы все эти годы играли против СКА, я хорошо знаю этих игроков. Не вижу смысла разговаривать с прошлым тренерским штабом, здесь немного другие идеи, мысли, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В минувшем сезоне петербургский клуб потерпел поражение от московского «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина — 2025.

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