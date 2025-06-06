Тренер СКА Игорь Ларионов: начать сезон на высокой ноте будет сложно

Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал о целях работы в армейском клубе.

«Когда приходил в «Торпедо», мысль была одна – сделать команду, которая привлечёт внимание общественности неординарной игрой, даст всколыхнуть уровень хоккея. Это удалось. Следующий шаг всегда был – НХЛ, скажу честно. Но после трёх лет, видя эволюцию игры здесь и в Америке, время, которое тебе отведено, чтобы передать знания мальчишкам, которые здесь.

Начать сезон на высокой ноте будет сложно, но в моей карьере никогда не было красной дорожки, только ступеньки, по которым надо подниматься вверх», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.