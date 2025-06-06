Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер СКА Игорь Ларионов: начать сезон на высокой ноте будет сложно

Тренер СКА Игорь Ларионов: начать сезон на высокой ноте будет сложно
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал о целях работы в армейском клубе.

«Когда приходил в «Торпедо», мысль была одна – сделать команду, которая привлечёт внимание общественности неординарной игрой, даст всколыхнуть уровень хоккея. Это удалось. Следующий шаг всегда был – НХЛ, скажу честно. Но после трёх лет, видя эволюцию игры здесь и в Америке, время, которое тебе отведено, чтобы передать знания мальчишкам, которые здесь.

Начать сезон на высокой ноте будет сложно, но в моей карьере никогда не было красной дорожки, только ступеньки, по которым надо подниматься вверх», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Материалы по теме
Главный тренер СКА Ларионов ответил на вопрос, планирует ли разговаривать с Ротенбергом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android